Votó el 66% del padrón nacional, la participación más baja desde el '83

Desde la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, informaron que hasta las 18:00 votó el 66% del padrón electoral en todo el país.

Según informaron desde el organismo nacional, los primeros resultados estarán pasadas las 21:00, mientras que en distritos como Santiago del Estero, se espera que recién a las 23:00 porque también se elige gobernador.

El dato del porcentaje se ubicó 5 puntos por debajo de las elecciones de medio término de 2021, cuando todavía regían las restricciones por la pandemia de la covid-19.

El 66% del padrón electoral indica que más de 12 millones de argentinos no fueron a votar, siendo la elección legislativa con menor participación desde 1983, incluso en 2021, post pandemia había votado el 72,19%.