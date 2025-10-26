Cerraron las escuelas: Conocé cómo justificar "el no voto" o la multa que deberás pagar

A las 18 hs. las escuelas cerraron sus puertas, por lo que quienes no pudieron llegar a emitir su voto, deberán justificar su ausencia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El certificado de no voto se puede solicitar dentro de los 60 días posteriores a la elección y podés justificar la no emisión de tu voto en la dependencia policial más cercana a la residencia, un trámite que se hace personalmente y con DNI en mano, o de manera online por https://infractores.padron.gov.ar/ con la constancia que acredite el motivo.

Quedan eximidos de votar aquellas personas que se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de voto, que se encuentren enfermas o tengan alguna imposibilidad para concurrir presentando el certificado médico.

Además, la Justicia Electoral de Salta informó que, los votantes que no concurran a sufragar y no justifiquen su ausencia, deberán pagar multas de entre $2.000 y $5.000.

Los resultados se conocerán a partir de las 21 hs. en https://resultados.elecciones.gob.ar/espera. Según se informó, votó el 66% del padrón electoral a nivel nacional.