Urtubey felicitó a los candidatos de La Libertad Avanza por el resultado electoral

El exgobernador y candidato de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, tomó la palabra a las 21:00 en punto, y felicitó a los candidatos de La Libertad Avanza por las elecciones legislativas intermedias.

“Claramente el pueblo salteño eligió a sus representantes y felicito a los candidatos de La Libertad Avanza en Salta” afirmó Urtubey ante los presentes con Nora Giménez y Emiliano Estrada en el escenario.

El candidato al Senado, afirmó que "la enorme dispersión de la oposición en la provincia el peso del poder provincial fue determinante. Nosotros lo dijimos desde el primer momento, en este espacio no especulamos con cuestiones de poder, salimos a sostener nuestras convicciones porque creemos que muchísimas hermanas y hermanos salteños están sufriendo injustamente las consecuencias de este ajuste".

Lo que dijo Estrada

Por su parte, Emiliano Estrada, candidato a diputado por Fuerza Patria, reconoció que el resultado fue inesperado para su espacio: “La elección fue difícil y, como decía recién Juan Manuel, haber dividido el voto opositor permitió el triunfo cómodo de La Libertad Avanza en la provincia”.

El dirigente explicó que, según sus cifras, alrededor del 60% del electorado buscaba una alternativa al gobierno nacional, pero la discusión estaba en quién lograba representar mejor ese voto: “Evidentemente nos faltó intensidad en el mensaje; creíamos que había representación opositora suficiente de Fuerza Patria, pero no alcanzó”.

Sobre los próximos pasos, Estrada aseguró que seguirá trabajando y militando desde el lugar que le toque y proyectó el rol de su fuerza hacia 2027: “Fuerza Patria va a ser el espacio que dispute la presidencia con La Libertad Avanza, construyendo presencia en todas las provincias. Vemos una polarización nacional que aún no se dio en Salta, pero creemos que la consolidación será clave para el 2027”.