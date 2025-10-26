Emilia Orozco, la última en votar: “Fue una campaña dura e intensa, pero estamos tranquilos y con esperanza”

Poco antes del cierre de las votaciones, Emilia Orozco, candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza, emitió su voto en el ex Colegio Nacional y destacó “fue una campaña dura e intensa, pero estamos tranquilos y con esperanza de que todo se lleve con normalidad”.

La legisladora aseguró que su espacio “trabajó mucho” para quedarse con dos bancas en el Senado y señaló que la fiscalización es “una bisagra fundamental” dentro del proceso. “Los márgenes de fraude son más finitos con la boleta única papel, pero la vieja política siempre encuentra formas de adaptarse. Nuestros fiscales están bien preparados y confío mucho en el equipo”, sostuvo.

En cuanto al balance de la campaña, valoró el contacto directo con los salteños durante las recorridas por la provincia. “Queremos que la gente vea que los candidatos no aparecen solo en campaña. Hemos estado recorriendo constantemente la provincia y conociendo las historias más duras”, afirmó.

La candidata confirmó que esperará los resultados en la Casa de la Libertad, ubicada en Zuviría 460. “Nos invitaron al búnker nacional, pero quiero estar en Salta. Acompañé al presidente en el cierre de campaña en Rosario de Santa Fe, y hoy prefiero compartir este momento con mi equipo y la gente que nos acompañó todo el camino”, explicó en Multivisión Federal.

Finalmente, relató un contratiempo personal: “No encontraba mi DNI y pensé que no iba a poder votar en mi propia elección. Por suerte lo hallé a tiempo y llegamos corriendo a la escuela”.