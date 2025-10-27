Olmedo: “No tengo dudas que el próximo gobierno en Salta va a ser liberal”

El referente de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo, en La Mañana de CNN Salta, celebró el triunfo obtenido en las elecciones legislativas y aseguró que “el pueblo salteño volvió a confiar en este espacio”.

“Estamos muy contentos con el resultado. Por un lado, feliz; por otro, con una responsabilidad muy grande que nos cargó el pueblo de Salta. Es la quinta vez que le ganamos al gobierno provincial, lo de ayer fue contundente”, expresó Olmedo, quien agradeció a los fiscales y militantes que acompañaron la jornada.

El dirigente señaló que el triunfo se dio pese a enfrentar a “toda la casta política”. “Peleamos contra todos los gobernadores juntos, con todos los intendentes y con la cantidad de plata que gastaron”, apuntó.

Olmedo también denunció irregularidades durante los comicios. “Es muy serio lo que pasó ayer. Hubo votantes fallecidos en los padrones, agresiones con armas blancas a nuestros fiscales y situaciones gravísimas en la zona sur. En una escuela tuvieron que llamar al jefe de seguridad porque los fiscales no se animaban a salir”, relató.

Sobre la campaña, aseguró que recorrieron “toda la provincia” y que el apoyo fue “contundente” en lugares como Hipólito Yrigoyen, Orán y Tartagal. “Ganamos en todos los lugares donde hicieron fuerza, y eso nos da mucha satisfacción”, dijo.

El referente libertario elogió a los candidatos de su espacio. “Toda nuestra lista, salvo Zapata que ya tenía experiencia, son todos nuevos. A Emilia (Orozco) le dijeron de todo y ella demostró estar a la altura. Es la diputada que más proyectos presentó, y la voz de La Libertad Avanza a nivel nacional”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que el crecimiento del movimiento libertario es irreversible: “No tengo dudas de que el próximo gobierno en Salta va a ser liberal”.