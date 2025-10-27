Más de 140 proyectos de todo el país se exhibirán en la Feria de Educación en Cafayate

La “Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnologías 2025” tendrá lugar desde el miércoles 29 al viernes 31 de octubre en el Centro de Convenciones de Cafayate, en la cual se exhibirán más de 140 proyectos de 22 jurisdicciones del país.

En este evento participarán estudiantes y docentes de todo el país, albergando la provincia a la fase 3 correspondiente a proyectos centrados en el eje Ciencias, que contará con un segmento dedicado a un Desafío Educativo para estudiantes del Segundo Ciclo de la Educación Primaria.

También tendrá lugar otra fase de proyectos de todos los ejes STEAM de Escuelas de Régimen Especial de Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Neuquén.

El público en general podrá visitar y recorrer los distintos stands, con una apertura que se realizará el miércoles a las 15:30hs., siendo el acto inaugural a las 17 hs.

El jueves estará de 9 a 12:30 hs. y de 14 a 19 hs., mientras que el viernes abrirá de 9 a 12 hs., siendo el acto de cierre a las 18 hs con la entrega de menciones.

El objetivo de la Feria Nacional es fortalecer la alfabetización inicial, la creatividad en las artes, la profundización de los procesos de enseñanza y el acercamiento reflexivo al mundo científico y tecnológico de la promoción de proyectos que materialicen el enfoque STEAM como parte de la formación integral de los individuos.

Se propone fomentar la cultura ciudadana y democrática, el espíritu crítico y la curiosidad de estudiantes, docentes y comunidad, impulsando experiencias educativas entre los participantes.