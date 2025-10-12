Cafayate: Cinco detenidos al intentar robar en una bodega

Cafayate: Cinco detenidos al intentar robar en una bodegaPoliciales12/10/2025InformateSalta
Imagen ilustrativa.
El hecho fue ayer en una bodega de vinos de la localidad. La intervención se llevó a cabo por un reporte al Sistema de Emergencias 911. Cinco jóvenes fueron puestos a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Ayer, efectivos del Distrito de Prevención 6 de Cafayate demoraron a cinco jóvenes por intentar sustraer elementos de una bodega de vinos de la localidad. Se registraron daños en las puertas de ingreso.
El procedimiento fue llevado a cabo en el marco de una alerta al Sistema de Emergencias 911.
Se secuestraron elementos de interés para la causa.
Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
