Cafayate: Cinco detenidos al intentar robar en una bodega

Policiales12/10/2025InformateSaltaInformateSalta
bodega cafayate
Imagen ilustrativa.

El hecho fue ayer en una bodega de vinos de la localidad. La intervención se llevó a cabo por un reporte al Sistema de Emergencias 911. Cinco jóvenes fueron puestos a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

Ayer, efectivos del Distrito de Prevención 6 de Cafayate demoraron a cinco jóvenes por intentar sustraer elementos de una bodega de vinos de la localidad. Se registraron daños en las puertas de ingreso.

El procedimiento fue llevado a cabo en el marco de una alerta al Sistema de Emergencias 911.

Se secuestraron elementos de interés para la causa.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

