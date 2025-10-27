El papa León XIV recibió al arzobispo mendocino Marcelo Colombo en el Vaticano

El papa León XIV mantuvo este jueves un encuentro en el Vaticano con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza. Durante la reunión, dialogaron sobre la vida y la misión de la Iglesia en el país.

“Fue una alegría poder conversar con el papa León sobre la realidad de la Iglesia en la Argentina. Compartimos un momento de mucha fraternidad”, expresó Colombo en un mensaje difundido desde Roma. El religioso recordó además su vínculo con el pontífice, cuando León XIV era obispo de Chiclayo y coincidieron durante la visita del entonces papa Francisco al Perú.

“Me voy con el corazón lleno de esperanza por este camino que la Iglesia ha iniciado de la mano del papa León”

El titular del Episcopado destacó que también abordaron temas vinculados a los jubileos sinodales y a los movimientos sociales. “Me voy con el corazón lleno de esperanza por este camino que la Iglesia ha iniciado de la mano del papa León”, aseguró antes de brindar su bendición.

El encuentro se produce días después de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas en Argentina, aunque no trascendió si la situación política del país formó parte de la conversación.

Recientemente, León XIV encabezó en Roma el quinto Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, donde reafirmó su compromiso con las causas sociales y recordó que “la tierra, el techo y el trabajo son derechos sagrados por los que vale la pena luchar”.