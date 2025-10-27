Orán: La Policía secuestró más de 120 kilos de carne no apta para el consumo humano

Sobre la Ruta Nacional 50, la Policía Vial secuestró 120 kilos de carne no apta para consumo humano. El conductor recibió una infracción por infringir el artículo 206 del Código Penal según informaron desde la Policía de la Provincia de Salta.

El hecho sucedió en el marco de un control vehicular en ruta nacional 50 de Orán, efectivos de la Sección Seguridad Vial detectaron un auto que transportaba carne vacuna sin cumplir con las medidas sanitarias correspondientes.

En ese contexto, con intervención de la Fiscalía Penal 2, se secuestraron y decomisaron 120 kilos de producto cárnico.