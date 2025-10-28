Con el apoyo de la minería Salta será sede del torneo de ajedrez más importante del norte

El Cuarto Circuito Minero de Ajedrez se realizará los días 15 y 16 de noviembre en el Centro de Convenciones de Salta, y reunirá a más de 400 jugadores de todo el país y Sudamérica. El evento repartirá $4 millones en premios, posicionándose como uno de los torneos de ajedrez rápido mejor remunerados de Argentina.

Declarado de interés por la Secretaría de Minería y Energía, el certamen busca promover el desarrollo deportivo y la integración regional con el apoyo del sector minero. El formato será sistema suizo a nueve rondas, con 15 minutos de juego por jugador más cinco segundos de incremento.

Entre las figuras confirmadas se destacan Gilberto Hernández, Gran Maestro internacional de México; Pablo Acosta, Gran Maestro salteño; e Ilan Schneider, uno de los maestros más jóvenes de la historia argentina.

El torneo es organizado por la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), la Secretaría de Deportes de Salta y la Secretaría de Minería, con el acompañamiento de empresas del sector que colaboran en logística, alojamiento y premios.

El evento promete convertir a Salta en la capital del ajedrez del norte y en un punto de encuentro entre deporte, estrategia y comunidad.