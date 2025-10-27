Mercado automotor: “Ya se alcanzó la cifra de ventas esperada para el 2025”

Tras las elecciones, el mercado automotor se mantiene estable en Salta. El empresario Humberto Santillán, titular de una concesionaria de autos, aseguró en diálogo con InformateSalta que, pese a la baja reciente del dólar, los precios de los vehículos 0 km todavía no registran cambios. “Hasta ahora no se vio reflejada la baja del dólar en los precios. Estimo que en el transcurso de los días puede haber alguna novedad, pero por el momento todo sigue igual que la semana pasada”, explicó.

Según indicó, octubre fue un mes más tranquilo para las ventas. “Siempre que hay un periodo de elecciones, la gente espera ver los resultados antes de tomar decisiones importantes. Este mes se sintió ese impás”, señaló Santillán, quien destacó que en los meses previos el sector venía con buen movimiento.

El empresario aseguró que las financiaciones con tasa cero continúan siendo el principal incentivo de compra. “Eso es lo que inclinó la balanza a favor de las ventas, porque ayuda al cliente a acceder a un auto nuevo”, comentó.

Por otro lado, señaló que los pagos al contado o con entrega de vehículo usado siguen presentes, aunque en menor medida. “Este tipo de operaciones todavía se hacen, pero la mayoría de las ventas se dan con financiación”, explicó.

Finalmente, Santillán celebró que el mercado nacional alcanzó antes de lo previsto las expectativas anuales. “Para fin de año se estimaba llegar a las 500.000 unidades vendidas, pero ya se alcanzó esa cifra a comienzos de octubre. Lo que queda del año será un plus”, concluyó.