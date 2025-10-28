¡Falta accesibilidad! Un niño con autismo denunció discriminación en un comercio

Ian Moche, el joven activista autista de 12 años, volvió a alzar la voz para visibilizar la falta de accesibilidad y empatía hacia las personas con discapacidad. A través de un mensaje en sus redes sociales, relató un episodio de discriminación que sufrió junto a su madre en un local de indumentaria deportiva de La Plata.

"Para muchas personas autistas es difícil estar en lugares con tantos estímulos

“Fui a comprar un par de zapatillas, pero la música estaba muy alta y para muchas personas autistas es difícil estar en lugares con tantos estímulos”, contó. Según explicó, su mamá pidió en varias ocasiones que bajaran el volumen para que pudiera permanecer en el local, pero los empleados se negaron. “Nos dijeron que no era su competencia y llamaron al encargado, quien aseguró que no podía bajar la música por órdenes de los gerentes. Me fui triste, sin poder probarme nada”, expresó Ian.

Este caso adquiere especial relevancia en Salta, donde existe la Ley 8343, que implementa la llamada “Hora Silenciosa” para garantizar un ambiente más amigable en establecimientos comerciales a personas con TEA y otras condiciones de desarrollo. Dicha norma establece que los comercios incluyan dos días a la semana horarios durante los cuales se reduzca notablemente la intensidad de luces, se silencien los altavoces y se apaguen dispositivos electrónicos con ruido o luz excesiva.

El niño, reconocido por su activismo en redes, señaló que este tipo de situaciones vulneran derechos básicos contemplados en la Ley de Accesibilidad Universal (N° 24.314) y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley N° 26.378). “Somos ignorados, discriminados y maltratados. Ojalá esto sirva para que capaciten a sus empleados y sean más amigables”, afirmaron en un posteo.

Ian también pidió que los comercios y las autoridades municipales trabajen en accesibilidad sensorial, cognitiva y física, destacando que las personas con discapacidad tienen derecho a un entorno inclusivo y respetuoso.