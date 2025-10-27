Con una retroexcavadora, rescataron a una potranca que cayó a un pozo

Sucedió en la localidad de Embarcación en una vivienda del barrio Tentapiao, según publicó el periodista Ariel Costilla en sus redes sociales.

Los hechos sucedieron en las primeras horas de la mañana cuando el animal cayó a un pozo dentro de la propiedad. Tras el hecho debieron pedir asistencia a la Municipalidad y la policía.

Desde el municipio enviaron una retroexcavadora para brindar asistencia y poder sacarla del pozo, gracias a eso el animal pudo ser rescatado. Solamente tuvo heridas en una de sus patas.