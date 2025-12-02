La obra del puente de Vaqueros se encuentra paralizada, "esperemos que esta semana haya una sorpresa"

El intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, confirmó en diálogo con InformateSalta que la obra del Puente de Vaqueros se encuentra paralizada. "Los vecinos me hablan para ver que pasa, por qué no hay gente en la obra trabajando".

"Creo que es por falta de pago que no están trabajando", sostuvo el jefe comunal.

Moreno se mostró expectante por la obra, y señaló que la demora en los fondos nacionales puede ser la causa en la demora de un nuevo puente. Esto causa impaciencia en los vecinos que esperan una obra que permita agilizar el tránsito en la zona.

"Esperemos que esta semana haya una sorpresa, ¿a qué empresario le va a gustar parar una obra?, apuntó con la esperanza de que nación haga llegar los fondos necesarios.