La venganza del gurú del blue: "Yo les avisé que se iban a clavar si compraban dólares a $ 1570"

Tras la impactante victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de este domingo, el mercado respondió con fuertes subas en las primeras operaciones del lunes, impulsadas por el optimismo ante la continuidad y profundización de las reformas económicas de Javier Milei.

El dólar blue se desplomó este lunes a 1465 pesos, con una baja de 6% en un solo día. La caída desde la cotización máxima de la semana pasada fue de unos 100 pesos.

"Habla el mercado", dijo el especialista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, quien analizó anoche, tras conocerse los resultados oficiales, el impacto que tendrá esta elección en los mercados y el dólar.

"Yo dije ’No compres dólares porque te vas a clavar’. Hay que empezar a bailar otra música. Cambiar los dólares por activos, por producción. No lo discutamos más", manifestó.

"Hay mucha gente comprada en dólares. Va a haber un efecto pobreza entre todos los comprados. El Estado vendió más de u$s 6.000 millones en el mercado de futuros, todos los que buscaron cobertura y compraron van a perder mucho dinero", expresó en una entrevista con El Observador.

"Mucha gente la va a pasar mal porque se dejó llevar por la idea paranoica de que todo iba a explotar. Van a tener un efecto pobreza hoy, pero es lo mejor para el país", agregó.

"Para esta semana hay un montón de empresas que van a salir a buscar crédito en los mercados internacionales, son dólares que van a ingresar. El dólar se va a tranquilizar y se va a terminar esta historia de la banda y la no banda", aseguró.

De este modo, el "Gurú" planteó que "cuando un país tiene superávit fiscal y hay moneda, no hay riesgo de devaluación". "No hablemos más de política, hablemos de mercados, de qué hacer con la guita", reclamó.