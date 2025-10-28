Día del Trabajador Minero: “Contribuyen a una industria cada vez más sostenible”

En el marco del Día de los Trabajadores Mineros, la compañía Eramine reconoció el esfuerzo y compromiso de quienes, con su conocimiento y dedicación diaria, hacen posible una minería responsable en Argentina.

La empresa resaltó que el trabajo de estos profesionales impulsa la innovación, fortalece el crecimiento de las comunidades locales y contribuye a una industria cada vez más sostenible.

“Cada persona que forma parte de este sector es fundamental para el futuro energético del país”, subrayaron desde Eramine, al tiempo que celebraron la labor de quienes hacen posible la extracción y desarrollo de recursos estratégicos como el litio.