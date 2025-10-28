El exabogado de Morena Rial ahora litigará en Salta

Sociedad28/10/2025
pierri morena

El mediático abogado Miguel Ángel Pierri juró este martes en Salta y ahora está en condiciones de litigar en esta provincia.

El abogado es conocido por sus casos con transcendencia nacional, fue abogado de Morena Rial, defendió a Jorge Mangeri por el crimen de Ángeles Rawson, trabajó en el caso Grassi, donde terminó detenido, en el caso de Loan Peña es abogado del comisario Maciel.

En dialogó con Radio Salta, el mediático, aseguró que esta en Salta por trabajo con instituciones educativas, pero también adelantó que mantuvo conversaciones con allegados al comisario Vicente Cordeyro.

“Las charlas aún no están cerradas, mañana veremos cómo se resuelven” expresó.

perri

