El próximo martes se sortearán 40 viviendas en Apolinario Saravia

El sorteo de las 40 viviendas será llevado a cabo por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), el martes 4 de noviembre en el Centro Cultural Municipal, ubicado en 9 de Julio al 149, desde las 11. El mismo también será transmitido en vivo por la cuenta de Facebook de la Municipalidad de Apolinario Saravia.

El acto público contará con la participación de 181 familias que se inscribieron y/o actualizaron su ficha social entre 1 de diciembre de 2024 y 24 de octubre de 2025, además deberán contar con ingresos económicos iguales o superiores a tres salarios mínimo, vital y móvil.

Cabe aclarar que los cupos participantes serán: casos especiales por discapacidad, antiguos y demanda libre. Además, por la Ley Provincial N° 7.037 una, unidad estará destinada a un bombero voluntario. Los postulantes pueden consultar el número con el que participan ingresando a la página web del organismo.