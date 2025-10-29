Murió el joven salteño atacado a balazos en Bolivia: Quién era y qué se sabe del caso

En la últimas horas, se confirmó la muerte de un joven salteño de 31 años, identificado como Osvaldo Ezequías Cuéllar, quien fue atacado a balazos por dos sicarios en una plaza pública de San José de Pocitos, localidad boliviana fronteriza con Salvador Mazza.

Cuéllar, de profesión programador de sistemas y próximo a recibirse de ingeniero, recibió cuatro disparos, tres de ellos en la cabeza y uno en una mano. Milagrosamente sobrevivió y fue trasladado de urgencia al hospital Rubén Zelaya de Yacuiba, donde fue estabilizado.

Horas más tarde, su familia logró su traslado a la Argentina, primero al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y luego, en avión sanitario, a la capital salteña, bajo código rojo y custodia policial. Sin embargo, finalmente perdió la vida.

Según informaron testigos, los atacantes actuaron a cara descubierta, llegaron en una motocicleta, abrieron fuego a quemarropa y huyeron hacia la frontera argentina. No hubo intercambio de palabras, amenazas previas ni intento de robo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque sicario planificado y directo.

Fuentes de la Policía boliviana indicaron que el ataque ocurrió alrededor de las 20.55 (hora boliviana), en la intersección de avenida Tarija y calle Oruro, zona que cuenta con cámaras de seguridad. Las imágenes habrían registrado el momento del atentado y la posterior huida de los agresores.