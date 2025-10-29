¡Imprudencia! Circulaban en moto a contramano por una rotonda y una camioneta los chocó

Nuevamente la imprudencia vuelve a ser protagonista por las calles de la ciudad de Salta donde, en medio de los casos vinculados a la problemática de la siniestralidad vial, la mala conducción de una motocicleta derivó en que fuera colisionada por otro vehículo.

¿Qué pasó? Esta situación aconteció a minutos de las 8.30 horas en la zona oeste de la Capital, sobre la rotonda de acceso al puente que permite ingresar al barrio Santa Lucía donde circulaba una motocicleta en la cual viajaban el conductor con un acompañante.

Sin embargo, tal como registró el móvil del medio Multivisión Federal, la motocicleta entró en la rotonda en contramano, por un carril donde no debía de pasar, con la intención de acortar distancia y tiempo. Esa imprudencia fue causante del siniestro.

Ocurre que, por la rotonda y de forma correcta, circulaba una camioneta que, al ser sorprendido por la aparición de la motocicleta, el choque fue inevitable, impactando frontalmente a la motocicleta, haciendo que sus dos ocupantes cayeran al asfalto.

Afortunadamente, el siniestro vial no pasó a mayores y ambos conductores de la motocicleta se pusieron de pie, sin mayores lesiones, llevando el casco reglamentario, pese a su actitud irresponsable. Sin mayores gravedades, ambos rodados se retiraron.