Alumnos salteños piden apoyo para representar a la provincia con su auto eléctrico en el Eco YPF

Dentro de dos semanas tendrá lugar el desafío Eco YPF de autos sustentables, que congregará a 130 escuelas técnicas de todo el país en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Quienes representarán a Salta serán los alumnos de la Escuela Técnica N°3.100 República de la India, quienes ya cuenta en su haber con competencias como la del 2024.

Cristian Arias es el profesor que lleva adelante a estos alumnos que representarán a la provincia con su automóvil eléctrico.

El objetivo de la competencia es buscar un vehículo que pueda hacer más kilómetros y alcanzar mayores velocidades: “Desde 2021 venimos participando y el año pasado logramos el tercer premio en la prueba de obstáculos, primera vez para Salta en el podio” dijo el profesor a Multivisión.

Este año con mayor énfasis en la aerodinámica, en el equilibrio de peso y la tensión del motor, buscarán mejorar ese podio.

Dentro de sus características está el alcance entre 50 a 60 km. alcanzando en algunos casos los 70km/h y en bajada mucho más. Tiene una pintura bicapa con los colores de Salta y una base de aluminio, entre otros.

Para poder participar necesitan de la ayuda de los salteños, ya que, si bien cuentan con los pasajes, para la estadía, el pago del espacio en el autódromo y la comida, necesitarían alrededor de 2 millones de pesos.

Para pode colaborar pueden hacerlo convirtiéndose en sponsor usándolo en el auto, remera o gorra de los estudiantes o al siguiente alias: farola.este.cobre