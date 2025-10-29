Alerta en las fronteras con Brasil por la violencia en Río de Janeiro

La crítica situación de seguridad ylos sangrientos enfrentamientos registrados en Río de Janeiro, que han paralizado parte de la metrópoli brasileña, han generado una inmediata respuesta en la Argentina a nivel federal. La situación se da en zona de frontera ante la escalada de violencia.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que se convocará a una reunión de urgencia en la cartera de seguridad para coordinar acciones y, principalmente, declaró una "alerta máxima" en todas las fronteras que limitan con Brasil.

La medida busca prevenir que miembros de las organizaciones criminales, en particular el Comando Vermelho (CV) que fue blanco del reciente megaoperativo policial, intenten cruzar hacia territorio argentino para refugiarse o expandir sus actividades.

En declaraciones a Cadena 3, la ministra fue enfática al explicar el alcance de la disposición: “Dispondré de una alerta máxima en las fronteras para que no haya cruces de aquellos que deben estar moviéndose de lugar. Significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vienen. Por supuesto diferenciando los turistas”.

El protocolo de "alerta máxima" implica un incremento exponencial de los controles migratorios y de Gendarmería en todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales, focalizando la atención en la identificación y el registro de personas que puedan tener vínculos con la actividad criminal brasileña.