Atacaron a machetazos a un perro que quiso defender su hogar en Villa Floresta

En Villa Floresta un ladrón intentó entrar a una casa a delinquir y su guardián, un perro, salió a defender su hogar, pero fue atacado a machetazos.

La dueña de la vivienda comentó que se encontraba junto a su hermana en la vivienda y los chicos que jugaban en el lugar le dijeron “el chico lo macheteó”.

“Fue feo verlo así, se iba en sangre” dijo la mujer a Somos Noticias, agregó además que quiso hacerle lo mismo a otro perro pero que suele defenderse y morder a quien confronta, mientras que el can víctima es juguetón.

“Ya varias veces quisieron entrar a robar, también le hicieron a otro perro, pero a ese le cortaron las patas” recordó, haciendo evidente la inseguridad que viven.

Cuando encontró a su familiar desbordado en sangre fue angustiante, por lo que publicó el hecho en redes sociales para pedir ayuda a los salteños ya que son una familia de bajos recursos: “Gracias a los que me colaboraron”.

Ahora con lo que logró juntar podrá pagar los medicamentos que suman $24.000.