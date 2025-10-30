María Cash: "El sobreseimiento es prematuro, hace falta profundizar en algunas pruebas"

Durante los últimos días, se conoció el pedido que se realizó ante la Justicia Federal para que sea rebocado el sobreseimiento del camionero Héctor Romero, quien fue detenido e imputado meses atrás, por la desaparición de María Cash y posteriormente sobreseido.

Quienes presentaron ese pedido de "revocación" fueron la Fiscalía y la Querella. Al respecto el abogado Defensor, Nicolás Escandar, explicó que: "Ambos apelamos el sobreseimiento de Romero. Coincidimos que el sobreseimiento es prematuro, que hace falta profundizar en algunas pruebas, que hace falta interpretra de distinta manera, otras y que que por lo tanto, no puede clausurarse la investigación".

El Defensor, aclaró que: "Nosotros no estamos pidiendo el procesamiento del señor Romero, eso es importante aclarar, simplemente estamos pidiendo que se anule la decisión del sobreseimiento, que esto clausura definitivamente la persecusión. Nosotros decimos que esto es prematuro y que hay que seguir investigando y que luego de agotar todas la pericias, recién ahí tomar una decisión sobre el fondo de la cuestión".

El fallo podría salir en diciembre

Escandar explicó que: "Por Ley la Cámara tiene 5 días, pero el presidente aclaró que por lo voluminoso de la causa, es una causa que tiene más de 40 cuerpos. La idea es que salga durante el mes de noviembre, primeros días de diciembre".

De nos ser anulado el sobreseimiento, llegarían hasta la Corte Suprema

El Abogado, defensor de Víctimas, explicó que: "Si la Cámara hace lugar a la petición, esto volvería a la fase de instrucción y se seguiría con la investigación, tanto de las medidas que nosotros consideramos pertinentes como del Ministerio Público Fiscal e incluso de la Defensa. Si confirma el sobreseimiento, lo que nos queda al Fiscal y a la Querella, es un rescurso de Casación, que se presenta ante la Cámara, pero que se resuelve en Buenos Aires, y luego ya quedaría la Corte Suprema".

Por último el letrado criticó la decisión de la Jueza ya que: "Antes de que terminemos con las medidas probatorias sobreselló al Señor Romero" y agregó que: "Lo hizo de manera inconsulta, porque no es que corrió vista a las partes, para que las partes se expidan sobre un posible 'auto de mérito' sino que directamente y de manera inconsulta dicto el sobreseimineto y hacia falta más pruebas".

Sobre las pericias, el Defensor hizo hincapíe sobres dos pericias a las que catalogó de Controvertidas: "Una es sobre si el camión podía frenar donde frenó y otra es sobre el tiempo que demoró Romero hasta Joaquín V. Gonzalez, que se podría haber profundizado la discusión sobre esas pericias, designar un tercer perito e incluso pedir a las partes que profundicen algunos puntos de esas pericias" concluyó por El Once TV.