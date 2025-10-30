“Competencia desleal”: Comerciantes del norte denuncian el impacto de las ferias y la mercadería ilegal

En medio de las bajas ventas que viene manteniendo el comercio, en las últimas semanas no solo tomó relevancia la problemática del contramando y la mercadería irregular, sino que muchos ojos se posicionaron en la proliferación de ferias, complicando al sector formal.

Este cuestionamiento hacia las ferias y su informalidad se suscitó tras el Día de la Madre, con el comercio considerándola como agravante a la merma de las ventas, la falta de compradores y por el impacto negativo que les genera para cumplir con sueldos, impuestos y estar en regla.

Ahora esas críticas también llegaron desde el norte provincial, apuntando no solo a estos espacios sino también a la gravedad de la mercadería de contrabando ingresada desde la frontera, sin cumplir los controles de rigor y, obviamente los perjuicios económicos a la formalidad.

“Es muy importante promover el emprendedurismo pero la proliferación de ferias no es el camino, más cuando se hace de forma desordenada”, según esgrimió Franco Galeano, ex presidente del Centro de Empresarios de Tartagal, en declaraciones que compartió El Once TV.

Galeano recalcó que en este tiempo “vemos que viene sucediendo una promoción (de las ferias), o en su caso, un Estado que tolera este tipo de prácticas y pone en riesgo o amenaza la supervivencia del comercio formal establecido”, alertó.

Dicho esto prosiguió puntualizando que las ferias, más allá de ser espacio para emprendedores, generan “una competencia de comercio desleal, de un lado hay alguien que paga impuesto, que toma empleo registrado, cumple la normativa vigente… pero del otro lado, no”, comparó las aristas.

Por último, cerró subrayando que “al haber informalidad, al tener ingreso de mercadería de dudosa procedencia, que no cumple las normas fitosanitarias del estado, a la larga genera menos empleo registrado, cierre de empresas y mayor nivel de informalidad, con una menor recaudación para el Estado”.