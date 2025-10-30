Denuncian "crueldad animal" en una vivienda de Divino Niño: "Lloran y gritan toda la noche"

Lamentablemente los casos de maltrato animal o crueldad hacia ellos son constantes. Personas que aprovechan la indefensión de ellos los agreden físicamente y hasta les causan la muerte.

Malena Juárez, vecina del barrio Divino Niño Jesús, relató la dramática situación que viven los animales en una vivienda de la zona, donde un hombre los mantiene en condiciones de abandono total.

"Hace poco tuvo más perritos y los ahoga en un tacho con agua o los tira en la calle. Hace poco se murieron tres congelados en la vereda", contó.

Asegura que cuando bebe su violencia es inusitada: "Los fines de semana toma y los tiene a las piñas a los perritos. Ya hicimos la denuncia, pero no pasa nada".

Incluso, conto por QPS que, una vecina intentó rescatar a los animales, pero el hombre la agredió físicamente. "Es muy agresivo con todos los vecinos. Cuando le hablamos bien, se enoja. Hay una perrita que nos preocupa mucho, siempre aparece lastimada".

Los vecinos, desesperados, piden la intervención urgente de las autoridades. "Los animales lloran y gritan toda la noche. Hay caballos y perros sin comer, mojados y muriéndose de frío. Ya no sabemos qué hacer".