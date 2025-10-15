Ahorcó y mató a su perra porque "estaba en celo"

Los casos de crueldad animal son muchos pero afortunadamente hoy existe una Ley penal que castiga a quienes son despiadados con estos seres indefensos como le ocurrió a una perra en el año 2023, ahoracada por su propia dueña.

El hecho, según relata Marimar, proteccionista salteña: "Fue en 2023 en Barrio La Lonja, esta señora ahorcó a su perra porque estaba en celos. Llegamos a través de los vecinos , cuando llegamos terminamos en la comisaría y con la perrita sin vida, a la cual pedimos hacerle la necropsia".

Sobre la señora recordó que ese día: "No mostraba ni culpa ni remordimiento de nada, no le gustaba que nosotros le pedíamos una explicación y ella siempre dijo que era porque la perra estaba en celos".

En esa ocasión fue Nicole Sasso quien radicó la denuncia y hoy la causa podría llegar a Juicio: "Me comunicaron que va avanzar a Juicio y estoy contenta y si estaría Nicole acá, estaría feliz, es algo que la sufrió y la luchó. Es lo mejor que pudo haber pasado, para que la gente tome conciencia que no es que voy y lo mato porque es un perro. Es un ser vivo".

Por último, recordó a través de Multivisión Federal que: "La Ley 14346, es una Ley penal que te hace un antecedente, tenés un prontuario, pero también es ser empático y no ser malos con animales que son seres indefensos".