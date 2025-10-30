Tragedia en Av. Paraguay: Se elevó a juicio y el conductor será juzgado por homicidio simple y lesiones

El lamentable hecho sucedió a mediados de marzo del año pasado, cuando cinco jóvenes perdieron la vida mientras otros seis resultaron heridos, tras un violento accidente de tránsito durante la madrugada.

En una audiencia flexible y multipropósito, la jueza Mónica Mukdsi analizó las pruebas ofrecidas por las partes y ordenó que un hombre sea llevado a juicio tras causar un accidente de tránsito con múltiples víctimas.

El acusado por la muerte de los jóvenes será juzgado oportunamente como autor de los delitos de homicidio simple por cinco hechos, lesiones graves por dos casos y lesiones leves por otros cuatro hechos. Todo en concurso ideal de delitos y atribuible a título de dolo eventual.

Según surge de la investigación, el hombre conducía alcoholizado y a alta velocidad, lo que ocasionó que pierda el control del vehículo y la colisión a peatones que salían de locales bailables de la zona.

El informe toxicológico retrospectivo, efectuado el CIF, determinó que presentaba un valor retrospectivo de alcohol en sangre a la hora del hecho de 1.62 g/l, y en orina detectó presencia de marihuana.