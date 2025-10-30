Alejandra tiene 21 años y desde el 18 de octubre no se sabe nada de ella

Alejandra Maldonado tiene 21 años, y se ausentó de su hogar en barrio Santa Cecilia desde el 18 de octubre.

Sus familiares radicaron denuncia en la Comisaría 2 de barrio Santa Cecilia del Distrito de Prevención 10 de Capital.

Alejandra Maldonado es de contextura robusta, tez morena y mide aproximadamente 1,65 metros de estatura, tiene cabello negro, ojos marrones y no presenta cicatrices ni tatuajes visibles.

Quienes la hayan visto o puedan aportar datos sobre ella, se deben comunicar de forma inmediata con el Sistema de Emergencias 911 o con la dependencia policial más cercana.