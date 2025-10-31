Villa Mónica: Demoraron a un joven que circulaba en una moto con pedido de secuestro

Efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial recuperaron una motocicleta que registraba pedido de secuestro por hurto. El procedimiento se realizó esta tarde en avenidas Artigas e Italia en villa Mónica, en el marco de un patrullaje preventivo.

El hecho sucedió durante la tarde de ayer, en el caso interviene la Fiscalía Penal 4.

Un joven de 24 años fue demorado y puesto a disposición de la Justicia, junto al vehículo secuestrado.