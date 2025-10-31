La nafta súper aumentó $48 en un mes

Sociedad31/10/2025
Los precios de los combustibles en Salta volvieron a registrar incrementos al cierre de octubre. Según datos relevados por CNN Salta en estaciones de servicio, la nafta súper pasó de $1.487 a $1.535 en el último mes, lo que representa una suba de $48.

En tanto, la comparación semanal muestra que entre el viernes 24 y el viernes 31 de octubre, el litro de súper aumentó $14, mientras que la Infinia bajó $4, el Diésel 500 subió $24 y la Infinia Diésel cayó $3.

Si se mira el acumulado mensual, los valores reflejan una tendencia general al alza:

  •  Súper: $1.487 → $1.535 (+$48)
  •  Infinia: $1.706 → $1.755 (+$49)
  •  Diésel 500: $1.536 → $1.586 (+$50)
  •  Infinia Diésel: $1.714 → $1.757 (+$40)

Pese a las variaciones semanales, los precios muestran un incremento sostenido durante octubre, especialmente en los combustibles más utilizados.

 

