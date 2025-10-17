En menos de una semana, la Nafta Súper subió más de $20

Como todos los viernes el móvil de CNN Radio Salta se acercó a una surtidora ubicada en Avenida Entre Ríos y calle Junín para relevar el precio de los combustibles.

No es novedad el aumento en su precio, ya que, si bien en julio se vio una baja en el valor de la nafta, después de esa bocanada de aire, empezó a subir sin parar.

En la estación de servicio Jacarandá, los precios mostraron un cambio en sus valores en menos de una semana, pero ¿bajaron o subieron?

Este lunes la Nafta Súper costaba $1.505 pasando este viernes a valer $1.526, aumentando $21 en menos de una semana. La Nafta Infinia pasó de $1.756 a $1.760, mientras que la Diesel 500 pasó de $1.555 a $1.562.

La que sorprendió bajando su precio fue Infinia Diesel de $1.762 a $1.757, con una merma de $5, si bien no es una suma significativa, en grandes cantidades se siente ese valor.

En promedio, cargar el tanque hace dos meses le costaba a los salteños $60.000, mientras que hoy significa $70.000, en caso de que poder hacer esta fuerte inversión en movilidad, ahora la mayoría carga de a poco y aprovechando las promociones que ofrecen las distintas surtidoras.