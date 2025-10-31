Agresión a un chofer: UTA aclaró que fue un conflicto personal y no un hecho de inseguridad

Tras la agresión sufrida por un chofer del transporte público en Salta, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aclaró que el hecho no estuvo vinculado a la inseguridad, sino a un conflicto personal entre compañeros de trabajo.

El vocero de la UTA Delegación Salta, Gerónimo Requena, en FM Aries, señaló que el incidente se produjo por un conflicto previo entre el chofer agredido y un empleado recién incorporado para cubrir licencias.

Para evitar que la situación creciera, la empresa decidió dejar sin su puesto al trabajador recién ingresado, lo que derivó en represalias por parte de la familia de este último.

Requena destacó que el chofer “se encuentra bien” y que todo quedó asentado en la denuncia policial. “Nosotros hablamos con él, y lo importante es que está bien, eso es lo importante, es un problema entre compañeros se podría decir, pero queda ajeno a que haya sido un hecho de inseguridad.

Para finalizar, recordó que la UTA trabaja junto a SAETA y la Policía de Salta para reforzar las medidas de seguridad, con la instalación de botones antipánico, cámaras en las unidades y patrullajes constantes en las puntas de línea. “Hoy los choferes se sienten mucho más seguros que años atrás. Hubo una época en que los asaltos eran frecuentes, pero eso ha bajado considerablemente”, concluyó.