Vecinos de Villa María Esther alertan por un ladrón que roba manijas de puertas

Vecinos de Villa María Esther, junto a los de Angelita y Villa Estela, denunciaron una seguidilla de hechos delictivos tan insólitos como preocupantes: un hombre roba las manijas de las puertas de las viviendas y comercios del barrio.

Las imágenes muestran cómo el sujeto pasa caminando, se detiene frente a las casas, fuerza las manijas hasta desprenderlas y luego continúa su camino como si nada hubiera ocurrido.

Los vecinos aseguran que la situación se repite desde hace varios días y afecta tanto a viviendas particulares como a locales y portones.