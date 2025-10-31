Vecinos de Villa María Esther alertan por un ladrón que roba manijas de puertas

Policiales31/10/2025
robo cerraduras

Vecinos de Villa María Esther, junto a los de Angelita y Villa Estela, denunciaron una seguidilla de hechos delictivos tan insólitos como preocupantes: un hombre roba las manijas de las puertas de las viviendas y comercios del barrio.

balcónnnnjIntentó robar tras trepar hasta un balcón pero un vecino lo delató

Las imágenes muestran cómo el sujeto pasa caminando, se detiene frente a las casas, fuerza las manijas hasta desprenderlas y luego continúa su camino como si nada hubiera ocurrido.

Los vecinos aseguran que la situación se repite desde hace varios días y afecta tanto a viviendas particulares como a locales y portones.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día