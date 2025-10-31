Salta sumó 121 casos de bronquiolitis en la última semana y ya son casi 9.000 en el año

El Ministerio de Salud Pública difundió el último informe epidemiológico correspondiente a la semana 42 (12 al 18 de octubre), con datos sobre la situación sanitaria de la provincia.

Enfermedades respiratorias

Durante la última semana se notificaron 121 nuevos casos de bronquiolitis, alcanzando un total de 8.995 diagnósticos en lo que va del año.

Además, se registraron:

284 casos de enfermedades tipo influenza (acumulado: 21.846)

110 casos de neumonía (acumulado: 8.113)

22 casos nuevos de COVID-19 (acumulado: 287)

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, indicó que los virus circulantes incluyen influenza A y B, adenovirus, COVID-19 y Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

También informó que 154 pacientes permanecen hospitalizados y no hubo fallecimientos recientes por causas respiratorias (10 muertes en total durante el año).

Desde 2024 se aplica una vacuna contra el VSR a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación para proteger a los recién nacidos.

Otras patologías bajo vigilancia

Hepatitis virales: 16 casos confirmados (7 en Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera).

Dengue: sin casos confirmados en lo que va de la temporada 2025–2026; 93 sospechosos en estudio.

Leishmaniasis canina: 10 casos nuevos, con un acumulado de 112 en el año.

Mordeduras de perro: 25 casos en la semana (acumulado: 748).

Varicela: 15 casos nuevos (acumulado: 445).

Meningoencefalitis: 5 nuevos casos (117 acumulados).

Enfermedades transmitidas por alimentos

Se notificaron 2 casos de salmonelosis durante la última semana, con un total de 31 en 2025. No se registraron nuevos casos de botulismo, síndrome urémico hemolítico ni diarreas graves fuera de lo esperado.