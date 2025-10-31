TC2000: “Los trabajos están completos, solo falta la inspección final”

El TC2000 volverá a rugir en Salta tras seis años de ausencia. En la previa del evento, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, recorrió junto al presidente del Auto Club Salta, Pablo Sardi, y otras autoridades provinciales, las obras de reacondicionamiento integral que se ejecutan en el Autódromo Martín Miguel de Güemes.

Los trabajos a cargo de Vialidad de la Provincia, con apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes y la Municipalidad, incluyen reparación de pista, mejoras en banquinas, accesos y boxes, además de tareas de limpieza, nivelación y reacondicionamiento de zonas para espectadores.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron los avances en la repavimentación de 690 m² de pista, con trabajos de bacheo y sellado en curvas críticas, además del desmalezado y nivelación del terreno para optimizar la seguridad y la visibilidad del público.

“Gracias a la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, luego de seis años sin presencia de una categoría nacional en Salta, estamos listos para recibir al TC2000”, destacó Pablo Sardi, presidente del Auto Club Salta.

La ministra Arancibia celebró el avance de las obras y remarcó el impacto turístico del evento. "No solo significa velocidad y espectáculo, sino también una oportunidad para el turismo deportivo y la economía local”, expresó.

“El Autódromo devuelve a Salta el protagonismo en el automovilismo nacional"

Por su parte, el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, subrayó que esta inversión “tiene un efecto multiplicador, genera empleo, activa servicios turísticos y fortalece la formación deportiva en la provincia”.

El regreso del TC2000, junto a Fórmula Nacional Argentina, Fiat Competizione y el Zonal del NOA, marcará el retorno de Salta al calendario del automovilismo nacional