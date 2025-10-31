En la previa de la revancha por el Torneo Federal A, Germán Noce, entrenador de Juventud Antoniana, se mostró confiado en la capacidad de reacción de su equipo. La revancha se jugará el próximo domingo desde las 16hs.

“Noce” en dialogó con InformateSalta y dejó en claro cuál será la actitud con la que saldrán al campo: “Con muchas ganas, muy enfocados en ir a buscar lo que se nos negó durante todo el año. Creo que el grupo está muy bien, mentalizado en corregir errores y en conseguir la clasificación”, expresó.

Sobre la baja sensible del defensor Ignacio Sanabria, el DT reconoció su importancia, pero confía en el resto del plantel: “Nacho es un jugador clave, jugó todo el año. Pero los chicos que vienen atrás están trabajando fuerte. Sabemos que será difícil reemplazarlo, pero vamos con nuestras ganas y nuestras armas para hacer un gran partido”, aseguro.

En cuanto al planteo táctico, fue claro:“ Hay que jugar con tranquilidad, sabiendo que lo importante es lo que haga Juventud. Mover la pelota, llegar al área con gente, evitar los errores que nos costaron puntos y jugar con la ilusión de seguir creciendo en este campeonato”.

También analizó al rival y volvió a destacar el temple de su equipo. “Nos enfrentamos a un equipo duro, típico de la categoría, que se hace fuerte de local. Pero nosotros, cada vez que tuvimos la soga al cuello, supimos desatar el nudo. Cada vez que necesitábamos ganar, lo hicimos. Esperamos que esta vez no sea la excepción, sobre todo para premiar el sacrificio y el trabajo de todos los chicos”

Finalmente, hizo un repaso del camino recorrido en el torneo. “Después de la fecha libre y el receso, cada partido fue una final. Teníamos que ganar por nosotros, por los demás, por todo. Este será uno más. Hay que estar tranquilos, que nada nos saque del objetivo y darle una alegría al grupo”, concluyó.