La justicia investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida en barrio Santa Ana I

El fiscal penal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto, tomó intervención ante el hallazgo sin vida, de un hombre de 70 años en el interior de un vehículo, en barrio Santa Ana I de la ciudad de Salta.

De esta forma López Soto dispuso el trabajo de personal de Criminalística de la Policía y de Medicina Legal del CIF en el lugar. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar la causa del deceso de manera fehaciente.

En este marco se dio intervención al personal de la Unidad de Investigaciión UGAP para realizar las tareas de investigación y a un profesional interdiscipliinario para la información y contenciión de los familiares.