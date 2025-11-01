Convocatoria de atletas salteños para los Deportistas Destacados del Año

El Ministerio de Turismo y Deportes abrió la convocatoria para que asociaciones e instituciones deportivas de toda la provincia postulen a sus tres deportistas más destacados del año.

El objetivo es reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de atletas salteños en distintas disciplinas durante el ciclo 2025. Las instituciones deberán completar el formulario online disponible en este enlace o presentar la documentación de forma presencial en la Secretaría de Deportes (Entre Ríos 1550) hasta el 20 de noviembre.

Se deberá incluir una nota oficial de postulación, el formulario completo y tres fotografías en acción de cada deportista correspondientes al año.

La votación de los mejores deportistas del año será el 29 de noviembre, con un comité integrado por periodistas especializados y autoridades deportivas. La ceremonia de premiación se realizará el 12 de diciembre.

Desde el Ministerio destacaron que este reconocimiento busca valorar la disciplina, la superación personal y el compromiso de los y las atletas salteños, pilares del desarrollo deportivo provincial.