Robaron un utilitario en Córdoba y apareció en Salta: Hay un detenido

Durante un control vehicular apostado en barrio Limache, en la zona sur de la ciudad, un hombre quedó detenido a bordo de una camioneta que había sido denunciada como robada en la provincia de Córdoba.

Según informó el personal policial, la furgoneta, registraba pedido de secuestro. El conductor, mayor de edad, fue puesto a disposición de la Justicia y el rodado quedó secuestrado.

Se solicitó la intervención a la Fiscalía Penal 3.