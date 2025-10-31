¡Otra vez! Fuerte choque entre dos vehículos en el macrocentro salteño

¡Otra vez! Fuerte choque entre dos vehículos en el macrocentro salteñoAccidente31/10/2025
Un accidente entre un Ford Fiesta y un Volkswagen Taos se registró en la intersección de las calles Leguizamón y República de Siria, en pleno macrocentro de la ciudad.
Efectivos de la División Infantería, que circulaban por la zona, intervinieron de inmediato y notificaron el hecho.
No se reportaron personas heridas, por lo que no se realizaron los test de alcoholemia. Los conductores acordaron dirigirse a la Dirección de Tránsito para efectuar la denuncia correspondiente.
