¡Otra vez! Fuerte choque entre dos vehículos en el macrocentro salteño

Accidente31/10/2025
Accidente leguizamon

Un accidente entre un Ford Fiesta y un Volkswagen Taos se registró en la intersección de las calles Leguizamón y República de Siria, en pleno macrocentro de la ciudad.

No se reportaron personas heridas, por lo que no se realizaron los test de alcoholemia. Los conductores acordaron dirigirse a la Dirección de Tránsito para efectuar la denuncia correspondiente.

