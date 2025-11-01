Reapareció Alberto Fernández y cruzó a Cristina Kirchner por Axel Kicillof: “Está lastimando a un proyecto de presidente”

En medio de la interna peronista que se agudizó tras la contundente derrota en las elecciones legislativas nacionales y se profundizó todavía más con la carta que publicó Cristina Kirchner culpando a Axel Kicillof por el traspié en la Provincia, Alberto Fernández se sumó al debate y cuestionó las críticas al mandatario bonaerense al advertir que "está lastimando a un proyecto de presidente".

"Nunca reconocí a Cristina como jefa política, el único jefe político que tuve fue Néstor. Nunca fui desleal, la lealtad también está en decirle que está equivocada. Aún cuando estuve alejado, siempre luché por su inocencia", dijo Alberto Fernández sobre su relación con quien fuera su vice y quien lo eligió para encabezar la fórmula del Frente de Todos que le ganó a Mauricio Macri en 2019.

Fernández no ocultó sus diferencias con Cristina, evitó profundizar en el vínculo entre ambos durante la gestión pero dejó un mensaje de cara al futuro: "Algún día voy a contar cómo fueron las cosas exactamente".

Al deslizar una crítica a la carta que publicó Cristina contra Kicillof, apuntó: "Pretender decir que la culpa es de Kicillof es complicado. El gobernador garantizó el triunfo en Buenos Aires. Cargarle la culpa a Axel me parece una enormidad; estamos lastimando a un proyecto de presidente", dijo en declaraciones a AM 750.

Para el expresidente el resultado del 26 de octubre "se da como consecuencia de una serie de realidades que hay que analizar con mucho cuidado" para evitar equivocarse. "Nos venimos equivocando hace mucho tiempo”, advirtió.

En ese sentido, planteó algunas cuestiones que, para él, debe atender el peronismo de cara al 2027. "Los intendentes son grandes funcionarios cuando se los convoca. Hay que dejar de maltratarlos, no son soldaditos sino dirigentes políticos", insistió. /Clarín