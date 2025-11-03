Quiso hacer trampa en la máquina de peluches y terminó knock out

Una salteña quiso sacar un juguete de la máquina de peluches y el karma pudo más, ya que no solo no sacó el producto, sino que terminó en el piso con la máquina al lado.

Es que estas maquinitas se vuelven un desafío para más de un salteño que tratan de ganarle a estas máquinas que más de uno dice que están “truchadas”.

No muchos son privilegiados en el arte de sacar peluches, pero quien seguro se llevó una sorpresa fue el dueño de la máquina.

El hecho fue compartido por Metro Noticias Orán, donde los usuarios de las redes se expresaron al respecto: “Tenía que ser de Salta”, “Deja mal parado a los oranenses jaja”, “Me muero de risa cada vez que veo el video”, “Hay que ganarle de alguna forma a esas máquinas”, entre otros.