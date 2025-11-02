Sin cuento de hadas: Dejaron una zapatilla y escaparon tras embestir a dos jóvenes

Un fuerte accidente ocurrió anoche en pleno centro de Orán, sobre calle Alvarado, cuando dos jóvenes que circulaban en motocicleta fueron embestidas por otro vehículo que, tras el impacto, se dio a la fuga.

Según los primeros datos difundidos a través de un video por un portal local, las víctimas se desplazaban con el semáforo en verde cuando fueron alcanzadas por un conductor imprudente.

A raíz del impacto, una de las jóvenes quedó tendida sobre el asfalto con heridas visibles, mientras que testigos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, quienes asistieron a la víctima en el lugar.

Vecinos señalaron que los presuntos responsables dejaron una zapatilla en el sitio del hecho, que podría pertenecer a uno de los ocupantes del vehículo involucrado.

La Policía de Salta trabaja en la identificación de los implicados y en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo se produjo el siniestro y dar con los responsables.