Murió al caer de un puente ferroviario en el norte salteño

Murió al caer de un puente ferroviario en el norte salteñoPoliciales03/11/2025
Durante la joranada del domingo, vecinos se vieron consternados por el terrible accidente que sufrió un hombre de la zona, tras caer desde el puente Guandacarenda, ubicado a la altura del kilómetro 1487 de la Ruta Nacional 34, cerca del límite con Bolivia.
El hombre, identificado como Fernando Torres, fue tralsadado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, con fracturas, fuertes dolores en cadra y cintura.
Alrededor de las 2 de la madrugada de este lunes, y a pesar del esfuerzo del personal de salud, el hombre falleció producto de las lesiones internas.
