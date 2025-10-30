En solo unos días, tres motociclistas perdieron la vida en Salta

En apenas unos días, la provincia de Salta registró tres trágicos accidentes viales que se cobraron la vida de motociclistas.

El sábado, en la ciudad de Orán, un accidente en las cercanías de la Avenida 9 de Julio terminó con la vida de David Paz, de 20 años, conductor de una moto que chocó contra un contenedor de escombros.

El lunes, en la ciudad de Salta, una mujer mayor falleció tras chocar su motocicleta contra una camioneta en calle Aniceto Latorre al 1600. Según los primeros datos, la víctima circulaba sin casco, lo que podría haber agravado las consecuencias del accidente.

Finalmente, en la zona este de la ciudad, en Villa Mitre, una mujer perdió la vida tras ser embestida por un camión de la empresa Don Andrés mientras conducía su motocicleta. Personal de SAMEC, Policía de Salta y Tránsito trabajó en el lugar a la espera del traslado del cuerpo.

Con estos últimos hechos, la provincia de Salta alcanzó un total de 104 víctimas fatales en siniestros viales durante el año.





