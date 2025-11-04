Cerrillos: Partido de fútbol terminó en una feroz pelea

Cerrillos: Partido de fútbol terminó en una feroz peleaInterior04/11/2025
En las últimas horas ValleDeLermaHoy publicó un video en redes sociales que da cuenta de una feroz pelea que se habría desatado al finalizar el partido entre Club Tres Acequias y El Huerto por la Liga Rural de Cerrillos. El enfrentamiento pone en la mira nuevamente la violencia dentro de las canchas de fútbol.
Golpes de puño, empujones e insultos no faltaron en el campo de juego. El violento y reprochable episodio habría iniciado tras una discusión entre dos jugadores, discusión que se trasladó a las tribunas en dónde, según el medio citado antes, solamente tres oficiales de policía buscaban llegar calma.
