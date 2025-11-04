CyberMonday: Zapatillas, Starlink y aires acondicionados lideran ventas en MercadoLibre

La edición 2025 del Cyber Monday, el evento de comercio electrónico impulsado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), comenzó con una alta demanda online por parte de los consumidores argentinos. Desde su inicio este lunes 3 de noviembre, la jornada se consolidó rápidamente como uno de los grandes momentos comerciales del año, con cientos de marcas ofreciendo sustanciales rebajas, promociones financieras y una gran variedad de productos online en categorías clave.

En la plataforma de Mercado Libre, los datos del primer día de ventas ya marcan una clara tendencia de consumo. Entre los productos más vendidos en cantidad de unidades, se destacaron las Zapatillas Adidas, el kit de internet satelital Starlink, y el dispositivo de streaming Roku. Los argentinos también volcaron su interés hacia productos de consumo masivo con el Shampoo y acondicionador Elvive Óleo Extraordinario y la Yerba mate Playadito cerrando el top five, según PuntoBiz.

Las ventas de la jornada confirman que la moda deportiva se consolida entre las categorías más buscadas por los usuarios, al igual que la tecnología y los productos de consumo masivo como belleza, cuidado personal y supermercado. Además, la conectividad satelital con el kit Starlink y el entretenimiento en el hogar (Roku) se posicionan como las grandes sorpresas del evento de descuentos.

Al analizar las ventas por facturación, los resultados revelan que los consumidores ya se están preparando para la temporada estival. El producto que lideró este segmento fue el aire acondicionado split frío/calor, seguido de cerca por el Smart TV de 50 Pulgadas y la Consola PlayStation 5. El Kit Internet Starlink y las Zapatillas también figuraron entre los más vendidos por el monto de las transacciones.

El éxito del evento también se debe a las condiciones comerciales ofrecidas por las plataformas. Mercado Libre, por ejemplo, participa en esta edición ofreciendo descuentos de hasta 45%, la posibilidad de financiar compras en 18 cuotas sin interés y un servicio de entregas en 24 horas en todo el país.

El Cyber Monday 2025, que comenzó oficialmente el lunes 3 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre, no solo beneficia a las grandes marcas, sino que también ofrece un impulso significativo a los pequeños actores: en esta edición, más de 20.000 PYMES participan activamente con sus ofertas en la plataforma de comercio electrónico.