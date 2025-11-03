Cyber Monday 2025: La ropa y los celulares encabezan las búsquedas

El Cyber Monday 2025 ya marca tendencia entre los consumidores argentinos, con un fuerte interés en moda, tecnología y equipamiento para el hogar, según datos relevados por rtsmedios.com.ar.

En esta edición, la ropa, los zapatos y los accesorios encabezan las búsquedas con un 66%, consolidándose como la categoría más popular del evento.

En segundo lugar aparecen los teléfonos celulares, con un 51% de interés, seguidos muy de cerca por los productos electrónicos —televisores, notebooks, cámaras y computadoras— también con 51%.

El rubro de fragancias y perfumes mantiene una participación destacada del 39%, mientras que los electrodomésticos grandes y línea blanca (como heladeras, lavarropas y aires acondicionados) concentran el 33% de las búsquedas.

Por último, el turismo ocupa un 31%, con fuerte interés en pasajes aéreos, paquetes y alojamiento para el verano.

Las búsquedas confirman que el consumidor argentino prioriza este año las ofertas en productos de uso cotidiano y tecnología, aunque también comienza a planificar las compras para la temporada estival.