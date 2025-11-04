Cerrillos ofrece descuentos de hasta un 50% para el pago de las deudas

Desde la Municipalidad de San José de Cerrillos anunciaron el lanzamiento del Régimen de Regularización de Deudas Municipales "con amplias facilidades de pago y beneficios para los vecinos". El plan incluye el pago de todas las deudas vencidas al 30 de junio del 2025, esto ofrece la posibilidad de financiar hasta 18 cuotas o acceder a una quita del 50% en los intereses por pago de contado.

A esto se suma la exención a la Tasa de Actividades Económicas para los pequeños contribuyentes de la Categoría A del Monotributo, vigente hasta el 31 de marzo del 2026.

Además, el municipio anunció la flexibilización de los requisitos para iniciar el trámite para a habilitación de pequeños comercios.